Угруповання військ «Курськ»: Росія поширила «чергову брехню» про окупацію Корчаківки на Сумщині

Заяви російського командування про окупацію села Корчаківка в Сумській області не відповідають дійсності, заявило угруповання військ «Курськ» 1 травня.

«Сьогодні ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення села Корчаківка на Сумщині та «розгром» наших підрозділів. Угруповання військ «Курськ» відповідально заявляє: жодного просування ворога в цьому районі немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт», – йдеться в повідомленні.

Командування припускає, що заяви російських військових пов’язані з так званим синдромом «червоної дати», оскільки з нагоди 1 травня армії РФ «критично потрібні «перемоги», щоб приурочити їх до свята»:

«Схоже, що бажання отримати чергову медальку чи премію змушує їх «захоплювати» населені пункти, навіть не підходячи до них у реальності».

Напередодні російське Міноборони заявило, що військові угрупування «Сєвєр» нібито «зайшли й закріпилися» в селі Корчаківка в Сумському районі Сумщини.

Армія РФ просунулася широким фронтом довжиною приблизно 10 кілометрів на схід від Сум – про це ввечері 13 квітня повідомив проєкт DeepState. За даними аналітиків, це сталося поблизу сіл Миропільське, Мар’їне та Новодмитрівка.