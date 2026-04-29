Північна Корея вшановує деяких своїх солдатів, які загинули у російсько-українській війні. А як щодо решти?

Коли 26 квітня сходило сонце під час церемонії відкриття меморіалу північнокорейським військовим, які загинули, воюючи на боці Росії проти України, «незліченна кількість білих повітряних кульок пам'яті» злетіла в небо з місць поховання приблизно 280 солдатів.

Ці могили розміщені на території нового Меморіального музею бойових подвигів у закордонних військових операціях Пхеньяна, є лише малою частиною з близько 2000 солдатів, які, за даними південнокорейської розвідки, загинули під час кампанії з витіснення українських військ з Курської області Росії. Північна Корея раніше вшанувала пам'ять лише 101 солдата, які загинули у військовій кампанії на заході Росії. Ні Пхеньян, ні Москва не оприлюднили дані про втрати в боях на Курщині.

Наоко Аокі, політологиня аналітичного центру RAND, розповіла Радіо Свобода, що відносно невелика кількість солдатів, пам'ять яких публічно вшановують у Північній Кореї, ймовірно, походять з «найслухнянішого ешелону» жорсткої соціальної ієрархії КНДР. «У Північній Кореї існує система соціальної класифікації під назвою «сонгбун», яка поділяє людей на групи на основі лояльності їхніх предків до режиму», – сказала експертка з питань Північної Кореї в інтерв’ю Радіо Свобода. «Це визначає доступ людини до всього: від їжі – до освіти та роботи», – сказала Аокі, додавши: «Я думаю, ми можемо припустити, що ті, кого вшановують, як і того 101 солдата на церемонії минулого серпня, належать до класу, який режим вважає надійним». Розлогий меморіальний комплекс збудували навпроти житлових будинків, які, за твердженням північнокорейських державних ЗМІ, були побудовані для сімей солдатів, загиблих на війні Росії проти України.

У період від кінця 2024 року до червня 2025 року Північна Корея направила приблизно 14 000-15 000 своїх військовослужбовців для допомоги Росії у витісненні ЗСУ з Курської області на тлі триваючого вторгнення Кремля в Україну. Як Москва, так і Пхеньян спершу заперечували повідомлення про те, що солдати з ПівнічноЇ Кореї воюють із українськими військами, але у квітні 2025 року Росія і КНДР визнали присутність північнокорейців на російській землі. Відтоді Пхеньян зробив це центром пропаганди всередині авторитарної країни. Аокі каже, що «враховуючи кількість залучених солдатів, зберегти цю таємницю буде складно навіть для Північної Кореї».

Аокі каже, що рішення Пхеньяна про щедре вшанування пам'яті загиблих солдатів є посланням, частково спрямованим Кремлю. «Для Росії, зокрема, це ще одне нагадування про те, як багато Північна Корея зробила для цієї країни». У промові під час церемонії відкриття меморіалу Кім Чен Ин привітав «нову історію дружби між Кореєю та Росією, написану кров’ю». За даними північнокорейських державних ЗМІ, президент Росії Володимир Путін звернувся до Кіма з листом, назвавши новий меморіал «виразним символом дружби та єдності між народами наших двох країн».