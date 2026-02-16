Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин головував на церемонії завершення будівництва нового житлового району в Пхеньяні для сімей військовослужбовців, які загинули в закордонних військових операціях, повідомило 16 лютого державне агентство KCNA.

Російське держагентство ТАСС пише, що вулицю збудували на згадку про учасників бойових дій у Курській області РФ.

У церемонії її відкриття взяли участь, крім Кім Чен Ина, його дочка Кім Чжу Е, високопосадовці й партійці, члени сімей загиблих військовослужбовців, а також «бійці закордонної військової операції».

Північна Корея останніми місяцями провела кілька публічних церемоній на честь загиблих у російській війні проти України, зокрема відкриття меморіального комплексу в Пхеньяні.

Південнокорейська розвідка (NIS) восени 2025 року повідомляла, що Північна Корея з вересня направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців-будівельників, як очікується, «для відновлення інфраструктури». Також повідомлялось, що майже 10 000 північнокорейських солдатів розміщені поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують «обов’язки з безпеки».

Від жовтня 2024 року, за даними розвідки, Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ. За даними південнокорейської розвідки, близько шести тисяч пінічнокорейських військових загинули чи були поранені під час бойових дій.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня 2025 року звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні 2025 року КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.