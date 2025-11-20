Розслідування: Росія постачає нафту Північній Кореї в обхід санкцій

З березня 2024 року Росія, ймовірно, поставила Північній Кореї близько 1,3 мільйона барелів нафти через морський порт «Східний» і його термінал у Японському морі за допомогою 50 танкерів. Крім того, ще як мінімум 322 тисячі барелів Росія експортувала до КНДР залізницею – про це йдеться в спільному розслідуванні проєкту Open Source Center, видання «Важные истории» та центру OCCRP.

Постачання здійснюються в обхід санкцій ООН, запроваджених щодо КНДР у 2017 році. Санкції обмежують загальний експорт нафтопродуктів до Північної Кореї 500 тисячами барелів на країну на рік. Щоб обійти ліміт, Москва та Пхеньян створили кілька таємних платіжних каналів, у тому числі через Об’єднані Арабські Емірати, а до компанії, яка причетна до цієї торгівлі, має стосунок депутат із Краснодарського краю, йдеться в розслідуванні.

За даними Open Source Center, північнокорейські танкери у 2024 році здійснили понад 40 рейсів до російського порту «Східний». Він розташований у бухті Врангеля затоки Находка на Далекому Сході. У травні того ж року Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських компаній через те, що Лондон назвав «торгівлею зброєю в обмін на нафту» з Північною Кореєю.

Читайте також: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Рязанського НПЗ в Росії

Однією з цих компаній була «Паливно-бункерна компанія» (ТБК), яка працює в порту Східний і базується в сусідньому місті Находка. TБK не розкриває своїх власників. Але, згідно з фінансовою звітністю за 2020 рік, компанія тоді належала кіпрській компанії Dolcestar Holdings Limited. Витік банківських записів TБK, отриманий «Важными историями», розкриває її зв’язки з московською паливною торговою компанією «Південна залізнична експедиція» (ЮЖЭ). Одним із постачальників нафтопродуктів для «ЮЖЭ» є компанія «Слов’янськ ЕКО» з Краснодарського краю. Її співвласником є Роберт Паранянц – депутат регіональних законодавчих зборів та член партії «Єдина Росія», звертає увагу «Сегодня».

У 2024 році «ЮЖЭ» заплатила ТБК понад 240 мільйонів рублів – усі перекази грошей, як стверджується, відбувалися приблизно тоді ж, коли нафтові танкери вирушали зі Східного до КНДР.

Центр «Досьє» у 2023 році пов’язував ТБК із сім’єю заступника голови уряду Росії Марата Хуснулліна.





В експорті палива залізницею, як стверджується, брали участь кілька російських компаній. Одним із найбільших експортерів була компанія Inrostopt, що базується у Владивостоці. Її основним видом діяльності, згідно з офіційними даними компанії, є продаж пива. Власниця Inrostopt — підприємниця Наталія Бондар, яка раніше займалася торгівлею м’ясом та овочами.

Ще одна компанія, що постачає нафту до Північної Кореї – владивостокська «Атлант Експорт», була зареєстрована у 2023 році. Торік вона кілька разів на місяць приймала великі суми – десятки мільйонів рублів – готівкою на рахунки у відділеннях банків Далекому Сході.

У березні 2024 року, коли почалося відвантаження нафти до Північної Кореї, Росія наклала вето на продовження роботи експертної групи при ООН, яка контролювала дотримання санкцій проти КНДР. Влітку того ж року було підписано союзницьку угоду Росії з Північною Кореєю, а з осені 2024 року північнокорейські військовослужбовці брали участь у боях проти України. КНДР також постачає Росії боєприпаси.