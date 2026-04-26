У КНДР відкрили пам’ятник учасникам війни проти України

У Пхеньяні 26 квітня відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу та «Музею бойових подвигів героїв зарубіжної військової операції», як називають у КНДР військовослужбовців, які воювали на боці Росії у її війні проти України.

У церемонії, присвяченій «остаточному звільненню захопленої ЗСУ частини Курської області РФ», взяли участь лідер КНДР Кім Чен Ин і представники російського керівництва – голова російської Держдуми В’ячеслав Володін та міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. На меморіалі вибито імена як російських, так і північнокорейських військовослужбовців, які загинули в цих боях.

Російський президент Володимир Путін офіційно подякував Кім Чену Іну «за зведення меморіалу в найкоротші терміни», назвавши його «символом дружби та єдності двох народів».

За оцінками південнокорейської розвідки (NIS) та західних спецслужб на квітень 2026 року, кількість загиблих військовослужбовців КНДР у війні Росії проти України становить не менш як дві тисячі осіб. Загальні ж втрати північнокорейського контингенту (включно з убитими та пораненими) оцінюються у шість тисяч осіб.

Станом на початок 2026 року у прифронтовій Курській області РФ перебувало не менш як 11 тисяч північнокорейських військових – 10 тисяч бійців та близько тисячі військовослужбовців інженерних підрозділів.