Північна Корея передала російській армії до 11 мільйонів боєприпасів – ЗМІ

Очільник КНДР Кім Чен Ин зустрічає труни з тілами північнокорейських військових, які загинули під час використання в Курській області РФ, кадр телебачення КНДР, 2025 рік
Влада Північної Кореї за два з половиною роки поставила мільйони боєприпасів для потреб російської армії, пише видання «Важные истории». Це видання разом із аналітиками британського Open Source Centre отримало доступ до документів про переміщення суден, які брали участь у транспортуванні озброєнь із КНДР до Росії.

За їхніми даними, з літа 2023 року чотири російські судна здійснили щонайменше 112 рейсів до КНДР і поставили від 8 до 11 мільйонів боєприпасів для російської армії.

У середньому КНДР постачала Росії близько 350 тисяч боєприпасів на місяць. Цієї кількості армії РФ могло вистачити приблизно на місяць наступальних дій.

Згодом обсяг постачання боєприпасів із КНДР скоротився. З початку 2026 року журналісти виявили лише один такий рейс. Це може пояснюватися тим, що Росія наростила власний випуск снарядів, або тим, що запаси КНДР вичерпалися.

2024 року Північна Корея надсилала своїх військових на допомогу російським військам після початку операції ЗСУ в Курській області РФ. За різними оцінками (зокрема розвідки Південної Кореї) всього до Росії вирушили до 15 тисяч північнокорейських військових, і ще близько тисячі – для розмінування Курської області після того, як ЗСУ залишили регіон. Втрати КНДР різні джерела оцінюють у кілька тисяч убитих і поранених.

