Кім Чен Ин заявив Лукашенку про «солідарність і повну підтримку»

Лідер КНДР Кім Чен Ин, який 26 березня приймає з візитом Олександра Лукашенка, заявив про «повну підтримку» влади в Білорусі, повідомляє офіційна інформагенція БелТА.

«Ми висловлюємо солідарність і повну підтримку на адресу Білорусі, яка прагне здійснювати відповідну своїй реальності самостійну політику, досягти миру та розвитку, продовжуючи при цьому розвиток відносин із традиційно дружніми країнами», – наголосив Кім Чен Ин.

Він додав, що уряд і народ Білорусі «досягають чудових успіхів у справі захисту суверенних прав та інтересів, у сфері безпеки, а також у стабільному розвитку економіки».

КНДР і Білорусь підписали договір про дружбу і співпрацю, Лукашенко назвав цей документ фундаментальним.

Лукашенко вперше відвідує Пхеньян. Він уже зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року в Китаї.

17 січня 2025 року на нараді з питань зовнішньої торгівлі Олександр Лукашенко заявив, що «близько п'яти держав, включно з Пакистаном, Індонезією та КНДР, надіслали Білорусі свої пропозиції щодо організації зустрічей на найвищому рівні для обговорення питань співпраці».

Лише через кілька днів молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, зазначила, що такої пропозиції від Пхеньяна до Білорусі не надходило.

Торік, вітаючи лідера КНДР Кім Чен Ина з Днем заснування КНДР, Лукашенко зазначив, що «весь світ спостерігає», як КНДР «із гордістю йде шляхом незалежного розвитку».

Мінськ і Пхеньян, за словами Лукашенка, «швидко досягли значного прогресу в налагодженні практичної співпраці в таких сферах, як сільське господарство, медицина та фармацевтика, освіта».