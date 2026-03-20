Лукашенко після переговорів із представником Трампа анонсував «велику угоду» зі США

Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко 20 березня, наступного дня після після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом заявив, що йде підготовка «великої угоди» зі Сполученими Штатами Америки.

«Так, справді, під час переговорів – третій чи четвертий раунд був – вони запропонували від імені Трампа укласти велику угоду, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному наших переговорів. Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: «Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати».

Лукашенко також сказав, що запропонував США варіант припинення війни в Ірані: «Ми окреслили наші інтереси й надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мені повідомили, їх опрацьовують. Велика угода стосується не лише політв’язнів, як вони кажуть. Хоча я постійно їх поправляю, що у нас немає політв’язнів, бо у нас немає політичних статей».

«Я ніколи нічого не просив у них натомість, навіть щодо санкцій. Ніколи», – заявив Лукашенко.

За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів. «Ми готуємося до цієї великої угоди з американцями», – сказав Лукашенко.

Напередодні спеціальний посланець США Джон Коул за результатами переговорів з Олександром Лукашенком повідомив, що Сполучені Штати знімають санкції з двох білоруських банків і Міністерства фінансів Білорусі, а також скасовують санкції, які залишалися, проти калійних компаній «Білоруськалій», «Білоруської калійної компанії» й «Агророзквіт».

Рішення щодо санкцій оголосили після того, як в Білорусі за підсумками зустрічі Лукашенка і Коула повідомили про звільнення 250 політв’язнів. Відомо, що 15 із них вивезли з країни, 235 залишаться в Білорусі.

Білоруська правозахисна група «Вясна» перед тим заявила, що в країні є понад 1100 політичних в’язнів.

Коул заявив агентству Reuters, що очікує звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі до кінця цього року. Якщо це станеться, за його словами, США знімуть усі санкції, накладені на Білорусь за придушення протестів у 2020 році.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що рішення США скасувати санкції проти Білорусі безпосередньо сприятиме економіці Росії, а отже, і її воєнним діям в Україні.