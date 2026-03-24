Лукашенко вперше відвідає КНДР

Олександр Лукашенко 25–26 березня відвідає Північну Корею, повідомив його сайт. Як зазначається на сайті Лукашенка, візит відбудеться на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина.

Візит Лукашенка без жодних інших подробиць підтвердило і Центральне телеграфне агентство Кореї, повідомляє Reuters.

Лукашенко вперше відвідає Пхеньян. Він уже зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року в Китаї.

17 січня 2025 року на нараді з питань зовнішньої торгівлі Олександр Лукашенко заявив, що «близько п'яти держав, включно з Пакистаном, Індонезією та КНДР, надіслали Білорусі свої пропозиції щодо організації зустрічей на найвищому рівні для обговорення питань співпраці».

Лише через кілька днів молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, зазначила, що такої пропозиції від Пхеньяна до Білорусі не надходило.

Торік, вітаючи лідера КНДР Кім Чен Ина з Днем заснування КНДР, Лукашенко зазначив, що «весь світ спостерігає», як КНДР «із гордістю йде шляхом незалежного розвитку».

Мінськ і Пхеньян, за словами Лукашенка, «швидко досягли значного прогресу в налагодженні практичної співпраці в таких сферах, як сільське господарство, медицина та фармацевтика, освіта».