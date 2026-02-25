Лідер КНДР доручив неповнолітній Кім Чжу Е керувати Головним ракетним управлінням

Лідер КНДР Кім Чен Ин доручив своїй неповнолітній дочці Кім Чжу Е керувати Головним ракетним управлінням країни. Про це пише газета The Chosun Daily з посиланням на високопоставленого урядовця, обізнаного з даними розвідки.

Офіційно посаду голови управління з 2023 року обіймає Чан Чхан Ха, колишній президент Академії національної оборони. Видання The Korea Times з посиланням на представника Міністерства об’єднання Південної Кореї 2023 року писало, що Головне ракетне управління відповідає за розвиток ядерної програми КНДР. На прапорі відомства зображено міжконтинентальні балістичні ракети та ядерну зброю. Імовірно, це управління було створене в 2016 році. У листопаді 2016 року Чан Чхан Ха підпав під санкції ООН, а 2022 року на батьківщині йому надали звання генерала за внесок у розробку міжконтинентальної ракети «Хвасон-17».

Кіч Чен Ин призначив дочку на посаду голови ракетного управління, як стверджує The Chosun Daily, для забезпечення оперативного контролю над збройними силами, вона вже «отримує звіти від генералів і віддає розпорядження».

Кім Чжу Е, якій імовірно 13 років, є єдиною офіційно відомою дитиною Кім Чен Ина. Про неї у 2013 році вперше розповів американський баскетболіст Денніс Родман після візиту до КНДР. Північнокорейські ЗМІ офіційно підтвердили існування дочки Кім Чен Ина в листопаді 2022 року після її участі у запуску ракети «Хвасон-17». Лідер КНДР продовжує брати її на офіційні заходи, зокрема на ядерні та ракетні полігони. Національна служба розвідки Південної Кореї вважає, що Кім Чен Ин планує зробити її своєю наступницею.

Кім Чен Ин днями був переобраний генеральним секретарем Трудової партії Кореї, дев’ятий з'їзд якої розпочався 19 лютого.