Армія РФ здійснила новий прорив кордону на схід від Сум: що відомо

Армія РФ просунулася широким фронтом довжиною приблизно 10 кілометрів на схід від Сум – про це ввечері 13 квітня повідомив проєкт DeepState. За даними аналітиків, це сталося поблизу сіл Миропільське, Мар’їне та Новодмитрівка.

Разом із «червоною» та «сірою» зонами територія, на якій агресор зміг розпочати бої, склала, за даними проєкту, приблизно 150 кв км.

«Найголовніше питання – хто мав би побачити це раніше та запобігти цьому зародку», – написали аналітики DeepState в огляді ситуації на цій ділянці фронту.

Пізніше просування армії Росії підтвердили і в 14-му армійському корпусі – там заявили, що «внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону».

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність створення «буферної зони» на кордоні з Україною майже рік тому – у травні 2025-го. Відтоді на кордоні з’явилися невеликі вклинення в прикордонних областях, яким Сили оборони протистоять.

