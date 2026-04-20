Командування заперечує небезпеку напівоточення Сум російськими військами

Ситуація в зоні відповідальності угруповання військ «Курськ» залишається «стабільною та контрольованою», заявив центр комунікацій угруповання 20 квітня.

«Противник не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у «напівоточення». Будь-які підстави говорити про це відсутні. Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ «Курськ», вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів», – заявляють військові.

Угруповання просить користуватися офіційною інформацією Сил оборони й «ретельно перевіряти відомості, отримані із сумнівних джерел»:

«Бо неперевірені чутки й плітки про нібито небезпеку для обласного центру сприяють дестабілізації нашого суспільства й виникнення паніки серед цивільного населення».





Начальник відділу комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у коментарі виданню «РБК-Україна», що жодні твердження про загрозу напівоточення Сум не відповідають дійсності.

«Безумовно, є фактор російських наступів, але станом на зараз у нашій зоні відповідальності росіяни настільки далекі від цього міста, настільки неглибоко зайшли на територію України і настільки неглибока їхня присутність у безпосередній близькості до кордону - що будь-які розповіді про можливості досягнення Сум зі Сходу не відповідають дійсності», – сказав він.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що в Сумській області є зона інфільтрації російської армії в прикордонні, водночас «прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає».

«Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати», – додав він.

Армія РФ просунулася широким фронтом довжиною приблизно 10 кілометрів на схід від Сум – про це ввечері 13 квітня повідомив проєкт DeepState. За даними аналітиків, це сталося поблизу сіл Миропільське, Мар’їне та Новодмитрівка.