Після доповіді розвідки Сирський заявив, що Росія розгортає додаткові сили для протидії українським БпЛА

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія розгортає додаткові сили для протидії українським безпілотникам і посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви. Про це він повідомив після доповіді воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем держави-агресора.



За його даними, на 2026 рік Росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів, противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.



«Водночас ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення — технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях», – написав він у телеграмі.



Попри всі виклики, за словами Сирського, ЗСУ продовжують утримувати ініціативу – починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше російських солдатів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії.



Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Раніше Сирський повідомляв, що у березні порівняно із лютим на 29% зросли загальні втрати особового складу російських військ внаслідок завданих підрозділами Сил безпілотних систем ударів.

Минулого місяця журналісти розслідувального проєкту російської служби Радіо Свобода «Система» після аналізу супутникових знімків повідомили, що у березні 2026 року навколо резиденції очільника Росії Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із системами протиповітряної оборони «Панцир» – їхня загальна кількість досягла 27.

Згідно з отриманими даними, будівництво відразу семи нових веж для «Панцирів» почалося в один день – 17 березня. Деякі вже оснащені зенітно-ракетними комплексами.



