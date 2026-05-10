ISW проаналізував промову Путіна на параді 9 травня

Російський президент Володимир Путін використав День Перемоги, щоб представити війну в Україні як те, що для нинішнього покоління росіян є еквівалентом ролі Радянського Союзу у Другій світовій війні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



У своїй промові з нагоди Дня Перемоги Путін підкріпив свої тривалі спроби представити Росію як спадкоємицю статусу «наддержави» CРСР та позиціонувати себе як наступника Сталіна в цьому історичному ряду.

Путін стверджував, що радянські успіхи у війні надихають солдатів, які сьогодні ведуть війну Росії в Україні, а моральна сила, мужність і відвага, а також здатність витримувати і долати труднощі є запорукою успіху Росії на полі бою. Він також наголосив, що саме єдність Росії робить її сильною і що фронт та тил мають об’єднатися для підтримки війни.

Аналітики зауважують, що Путін давно намагається побудувати хибні історичні паралелі між війною в Україні та радянською Великою Вітчизняною війною, щоб згуртувати російське суспільство на підтримку війни.

У ISW вважають, що наголос президента на тому, як народ Радянського Союзу мусив терпіти випробування заради вищої мети, демонструє, що Путін усвідомлює зростаючі витрати, які відчуває російське населення внаслідок війни: оскільки втрати наближаються до одного відсотка від загальної чисельності населення Росії, росіяни дедалі більше мають фінансових витрат війни, а Кремль посилює цензуру та обмеження мобільного інтернету.

Як пише Інститут вивчення війни, Путін намагається переконати росіян «прийняти ці постійно зростаючі витрати як необхідні для перемоги над більшим злом».

Аналітики вважають, що наполягання Путіна на проведенні параду до Дня Перемоги, незважаючи на загрозу українських ударів, відображає його відмову прийняти реалії на полі бою, а його вимоги щодо припинення вогню під час параду були навмисною спробою продемонструвати відчуття влади та контролю в Росії, водночас прагнучи уникнути незручностей від потенційних українських ударів під час таких святкувань.

9 травня на Красній площі в російській столиці Москві пройшов парад до Дня перемоги. Вперше за багато років він відбувся без військової техніки. У Кремлі пояснили це рішення «оперативною обстановкою». Авіаційну частину параду цього року не скасовували.

Цього разу на парад до Москви приїхали лідери Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії і Лаосу. Є також голови Південної Осетії й Абхазії, визнаних Росією, але не міжнародною спільнотою.



