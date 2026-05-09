Страх замість парадів. Путінський культ 9 травня дав тріщину в окупованому Криму

В окупованому РФ Криму відмовилися від проведення масових заходів, присвячених Дню Перемоги у Другій світовій війні. Підконтрольна Москві місцева влада пояснила це питаннями безпеки в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Удари Сил оборони України останнім часом усе активніше дістають до військових цілей на Кримському півострові. Це суттєво коригує навіть найсакральніші для РФ дати у державному календарі.

Традиційні військові паради Перемоги в Криму скасовують із 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Спочатку місцева російська влада пояснювала це етичними причинами у зв’язку з воєнними діями. А згодом вона визнала, що це неможливо через військові загрози – Сили оборони України активно знищують військові цілі на Кримському півострові.

Цього року в Криму готували заходи до 9 травня. Представники пресслужб російських відомств Криму напередодні заявляли російським ЗМІ, що «робота над організацією триває, але остаточні рішення поки не ухвалені». Та зрештою від масових заходів вирішили відмовитися.

Без параду, автопробігів і прапора РФ

Про скасування ключових заходів до Дня Перемоги оголосив російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

«Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в Криму цього року не планується. Також не буде організованої ходи «Безсмертного полку». Це рішення органів влади продиктоване міркуваннями безпеки», – заявив він.

Аксьонов пообіцяв «зробити все необхідне і можливе», щоб «віддати шану ветеранам», ушанувати пам’ять загиблих і провести святкові заходи в різних форматах.

У російських соцмережах користувачам пропонували покласти квіти до меморіалів Перемоги онлайн. У такому ж онлайн-форматі проводять і акцію «Безсмертний полк».

У Сімферополі розмістили виставку картин юних художників на переможну тематику.

У Криму відмовилися розгортати великий прапор Росії та копії радянських «Знамен Перемоги» на 9 травня через «чинні санітарні обмеження», заявив місцевим ЗМІ голова Державного комітету молодіжної політики російського уряду Криму Олексій Зінченко.

Він послався на протиепідеміологічні вимоги.

За його словами, для проведення цієї акції необхідно залучити понад сотню людей, що «суперечить чинній у Криму нормі, яка забороняє зібрання понад 100 осіб».

У Криму також заборонені парадні автопробіги «за рекомендацією правоохоронних органів».

Проведення традиційних парадів Перемоги в Криму стає проблематичним ще й тому, що учасників Другої світової війни практично не залишилося і навіть діти війни вже в похилому віці.

Від минулої війни до нинішньої

Ключові заходи до Дня Перемоги скасовані і в Севастополі, де протягом останніх кількох місяців найбільш активно фіксують удари Сил оборони України по військових об’єктах РФ. Замість військового параду та ходи «Безсмертний полк» у «місті військових» організували локальні акції, привітання ветеранів та покладання квітів до пам’ятників Другої світової війни.

Про День Перемоги в місті нагадують святкові інсталяції, виконані відповідно до російського наративу.

Також на вулицях Севастополя розмістили оформлення про «хліб перемоги».

День Перемоги місцева російська влада також використала для реклами повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Севастополі за допомогою наочної реклами закликають вступати до лав російської армії.

«Демонструвати військову силу занадто ризиковано»

Відмова російської влади Криму від традиційних заходів 9 травня означає, що вона все менше готова ризикувати «навіть заради традиційної пропагандистської картинки», заявляють у Кримськотатарському ресурсному центрі (КРЦ).

Російська влада продовжує використовувати 9 травня як інструмент пропаганди

«Аксьонов заявив, що святкування відбудеться «в інших форматах». Як показує практика окупаційної влади, за такими формулюваннями часто стоїть посилення мілітаризації дітей та молоді, а також просування військової пропаганди. Лише останнім часом у Криму було зафіксовано низку таких ініціатив. Російська влада продовжує використовувати 9 травня як інструмент пропаганди, навіть у самій окупаційній адміністрації Криму, схоже, все краще розуміють: демонструвати військову силу там, де військові об’єкти регулярно опиняються під ударами, стає надто ризиковано», – наголошують у КРЦ.

Скасування масових заходів у Криму до Дня Перемоги супроводжується посиленням ідеологічної роботи російської влади з населенням, каже експерт української Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін.

Тепер найбільше компрометують ідеї наслідків Другої світової війни самі росіяни

«Окупанти заявляють про обмеження масових заходів в окупованому Криму на 9 травня вже не перший рік. Водночас напруга відповідної пропаганди росіян не знижується, її просто переміщують на підприємства, в навчальні структури та в інтернет. Не можна заявляти, що населення півострова сприймає заходи 9 травня із тим самим сарказмом чи абстрагуванням, як інші пропагандистські заходи та процеси агресора, типу «традиційних цінностей», «дня єдності» чи кампаній зі зняття вивісок латинкою (на комерційних об’єктах – ред.). Але тепер найбільше компрометують ідеї наслідків Другої світової війни самі росіяни, як шляхом формування псевдорелігійного ставлення до річниць, так і через демонстративно жорсткі репресії для «порушників», а також через очевидне для більшості окупованого населення кітчеве ставлення до історичних подій та пам’яток у режимі трагікомічного карго-культу», – наголосив він Крим.Реалії.

Те, що відбувається на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, змінює суспільне сприйняття традиційного Дня Перемоги в Криму, вважає Борис Бабін.

«Саме така репресивність окупантів у ставленні до 9 травня, спільно із їхнім кричущим невіглаством і за умов відсутності живих свідків та учасників тих історичних подій і змінюють суспільне ставлення до підсумків тієї війни, яку вже давно заслонила собою у колективній свідомості та підсвідомості кримчан війна нинішня», – каже він.

В умовах масштабного вторгнення РФ в Україну Кримський півострів став прифронтовим регіоном. Там діє «жовтий рівень терористичної загрози», хоча воєнний стан не оголошений всупереч регулярним ударам Сил оборони України по військових об’єктах РФ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підконтрольна Москві влада Криму переконувала, що жителям півострова «нічого не загрожує». Але згодом змушена була визнати, що не може гарантувати повну безпеку.