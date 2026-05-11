ЄС ухвалив санкції проти громадян і юросіб Росії через депортацію українських дітей

Європейський союз 11 травня запровадив санкції проти 16 осіб і семи організацій, відповідальних за незаконне вивезення до Російської Федерації і на тимчасово окуповані території українських дітей, а також їхню асиміляцію та усиновлення. Про це йдеться в заяві Європейської Ради, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Рішення стосується осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, зокрема, через ідеологічну обробку та мілітаризовану освіту українських неповнолітніх, а також за їхнє незаконне усиновлення та вивезення до Російської Федерації і на тимчасово окуповані території», – йдеться в пресрелізі.

До переліку організацій, щодо яких сьогодні запровадили санкції, увійшли федеральні державні установи, пов’язані з Міністерством освіти Росії, серед них – всеросійські дитячі центри «Орльонок», «Алиє паруса» та «Смена».

Вони організовують – у координації з окупаційною владою – програми для українських дітей, під час яких їх піддають проросійській ідеологічній обробці, зокрема, через «патріотичні» заходи, ідеологічне виховання та діяльність військового спрямування, пояснюється в заяві ЄС.





Інші організації зі списку, за даними блоку, приймають українських неповнолітніх, вивезених з окупованих територій України, і залучають їх до програм, що відповідають політиці російської держави, включно з політичною індоктринацією та діяльністю в межах освітніх програм базової військової підготовки.

«Центр ДОСААФ у Севастополі, Нахімовське військово-морське училище та військово-патріотичний клуб «Патріот» у Криму займаються «перевихованням», ідеологічною обробкою та мілітаризацією неповнолітніх, формуючи лояльність до Росії та підриваючи українську національну ідентичність», – зазначається в обгрунтуванні санкцій.

До санкційного списку також увійшли чиновники та політики з територій, незаконно окупованих Росією, а також керівники молодіжних таборів, військово-патріотичних клубів і організацій:

«Вони відповідальні за просування «патріотичного» та військового виховання молоді через ідеологічну обробку, популяризацію російської військової культури, парамілітарну підготовку та участь у заходах, що прославляють російську агресію проти України».

Читайте також: Сибіга: Росія використовує викрадених дітей як важіль у переговорах

Особи, включені до санкційного списку, підпадають під замороження активів, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Крім того, щодо фізичних осіб діє заборона на в’їзд або транзит через територію ЄС.

За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росії понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені до Росії чи на окуповані території. У ЄС зазначають, що Росія систематично приховує місцеперебування дітей та намагається стерти їхню українську ідентичність.

За даними Офісу президента на 11 травня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2133 українських дітей, яких викрала Росія.

У Брюсселі 11 травня відбудеться зустріч високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яку спільно організували ЄС, Україна та Канада. Участь у ній беруть 72 делегації, включно з представниками ООН. Коаліція об’єднує 47 держав та міжнародних організацій.