Фінляндія зупинила депортацію в РФ родини росіян, які допомагали українцям

Адміністративний суд Гельсінкі 27 квітня зупинив рішення про депортацію Ольги та Микити Бєлових до завершення розгляду їхньої апеляції або до ухвалення судом іншого рішення, повідомляє телеканал «Дождь» із посиланням на рішення суду.

Бєлови перебувають під вартою в центрі тимчасового тримання у Гельсінкі.

Ольга та Микита Бєлови – мати і син із Росії, які поїхали до Фінляндії після початку повномасштабної російсько-української війни. Вони допомагали українським біженцям, зокрема співпрацювали з волонтерським гуманітарним центром FinEst у фінському місті Уусікаупунки.

Росіяни просили про притулок до Фінляндії, але їм відмовили. Вони намагалися оскаржити рішення в суді, але безуспішно. 24 квітня Бєлових викликали до поліції, там їм оголосили, що розпочато процес депортації. Незабаром росіян помістили під варту.

Про історію Бєлових розповіли журналісти. Микита Бєлов повідомив, що побоюється переслідування в Росії за активну допомогу українцям.

За даними телеканалу «Дождь», Бєлов виїхав із Росії через роботу над «неназваним секретним проєктом» у ЦНДІЧормет імені Бардіна. Його начальство стверджувало, що проєкт не стосується війни. Це виявилося не так. Бєлов відмовився працювати, через що «ситуація швидко загострилася», і він поїхав до Фінляндії разом із матір’ю.