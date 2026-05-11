Британія запровадила санкції проти причетних до депортації та мілітаризації українських дітей у РФ

Ілюстраційне фото. День дитинства в Севастополі, травень 2019 року
Велика Британія 11 травня розширила санкційний перелік щодо Росії. Обмеження запровадили проти ще 85 юридичних і фізичних осіб.

За повідомленням уряду, Сполучене Королівство «викриває та вживає заходів проти ворожої та жахливої діяльності Росії на всіх рівнях, від систематичної кампанії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей до нещодавніх спроб втрутитися в майбутні вибори у Вірменії».

До списку санкцій потрапили, зокрема, топменеджери автономної некомерційної організації «Діалог», голова «Росмолоді» Григорій Гуров, «міністр молодіжної політики» угруповання «ЛНР» Юлія Величко, член «народної ради» угруповання «ДНР» і боєць змішаних єдиноборств Максим Швець, уповноважена з прав дитини в Новосибірській області Надія Болтенко й співробітники «Агентства соціального проєктування».

Серед юридичних осіб, включених до санкційного списку, – АНО Стратегічних комунікацій «Каспій 2030», «Експертний інститут соціальних досліджень», «Інститут розвитку інтернету», медіа EUROVIEW та «Говорить Європа», Севастопольський державний університет, Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн» і санаторій «Здравниця» в окупованому Криму.

Активи людей і організацій, які потрапили під санкції, повинні бути заморожені, співпраця з ними заборонена, фізичним особам також закрито в’їзд до Британії.

Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти 35 юридичних та фізичних осіб із Росії та третіх країн, пов’язаних із виробництвом російських безпілотників та мережами з вербування мігрантів із різних країн світу.

