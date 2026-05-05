Зеленський подякував Британії за санкції проти РФ, пов’язані з виробництвом дронів

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за запровадження санкцій проти «суб’єктів, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України».

«Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії», – написав глава держави в соцмережах.

Велика Британія 5 травня оголосила про санкції проти 35 осіб та організацій, які, як вона стверджує, були причетні до вербування мігрантів для війни Росії проти України та виробництва безпілотників.

Як заявив міністр санкцій Стівен Доуті, ці обмеження «викривають та порушують діяльність тих, хто перевозить мігрантів як гарматне м'ясо та забезпечує путінські фабрики безпілотників незаконними компонентами» для атак на мирних жителів та життєво важливу інфраструктуру в Україні. Зокрема, санкції стосуються таких схем як російська програма «Алабуга Старт» для виробництва безпілотників на підприємстві, що знаходиться під санкціями Великої Британії.

Він додав, що «практика експлуатації вразливих людей для підтримки невдалої та незаконної війни Росії в Україні є варварською».

У британському уряді зазначають, що серед осіб, щодо яких запроваджені санкції, є особи та організації, що базуються в третіх країнах, включаючи Таїланд та Китай – вони відповідальні за постачання компонентів безпілотників та інших критично важливих військових товарів до Росії.