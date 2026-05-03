Заарештований у США хакер із РФ працював в «Алабузі», де виробляють дрони – ЗМІ

Громадянин Росії Артем Ревенський, заарештований у США за звинуваченням у причетності до зламів критично важливих систем нафтогазової інфраструктури в кількох країнах, включно зі США та Україною, з 2021 до 2023 року працював головним спеціалістом в російськійособливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані, де після вторгнення в Україну розпочалося виробництво російської версії іранських дронів «Шахед». Про це пише видання «Агентство», посилаючись на витік. 30 квітня, як писало агентство Bloomberg, росіянин уклав угоду про визнання провини в обмін на рекомендацію щодо пом’якшення вироку.

Артем Ревенський, відомий у кіберзлочинному середовищі під ніком Digit, на початку квітня був звинувачений федеральною прокуратурою США у змові з метою заподіяння шкоди захищеним комп’ютерним системам, шахрайстві з використанням засобів зв’язку та крадіжці особистих даних. За версією обвинувачення, він був членом хакерського угруповання Sector16, пов’язаного з російською владою, і брав участь в операціях із доступу до систем нафтогазової інфраструктури в США, Україні, Німеччині, Франції та Латвії. Зокрема, в січні 2025 року, як стверджується, Sector16 отримав контроль над нафтовими насосами та резервуарами для зберігання на одному з об’єктів у штаті Техас. Були зламані також об’єкти в інших штатах.

У матеріалах справи, про які пишуть Bloomberg та «Агентство», також стверджується, що Sector16 планував диверсії проти критичної інфраструктури в Україні, а сам Ревенський повідомив одному зі спільників, що розраховує отримати 5 мільйонів рублів за відключення електроенергії по всій Україні на три дні. Хакери також отримали доступ до об’єкта газової інфраструктури в Полтаві та обговорювали, як можна це використовувати для заподіяння фізичних збитків.

Як пише «Агентство», посилаючись на дані витоків, не пізніше 2021 року імовірний хакер став працювати в «Алабузі» і до 2023 року обіймав посаду головного спеціаліста модуля аналітики служби спеціальних проєктів. Даних про те, чи він працював ще в «Алабузі» впродовж наступних років, немає. У листопаді 2025 року його взяли під варту в США, причому затримали його, за словами адвоката, в Домініканській Республіці. Публічних коментарів самого Ревенського не було.



