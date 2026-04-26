Twitch заблокував стримерів, які рекламували «Алабуга Політех». Студенти цього коледжу виробляють російські дрони

Американський стримінговий сервіс Twitch заблокував акаунти стримерів, які вели трансляції з чемпіонату з Counter Strike 2 від «Алабуга Політеха» та розміщували рекламу цього коледжу. Про це повідомив блогер Олексій Губанов.

За його даними, заблоковані акаунти самого навчального закладу та ще 14 стримерів.

Як повідомляє видання ESports, користувачі були заблоковані на 30 днів, остаточне рішення щодо їх облікових записів згодом приймуть модератори Twitch. У публікації також йдеться про те, що, за попередньою інформацією, причиною блокувань стало те, що місце проведення чемпіонату, який транслювали акаунти, знаходиться під санкціями ЄС.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані було організовано виробництво іранських ударних дронів «Шахед», прийнятих у Росії на озброєння під назвою «Герань-2». Студентів коледжу «Алабуга Політех» залучають до збирання безпілотників.