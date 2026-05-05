Британія запровадила санкції за вербування мігрантів для війни РФ проти України і виробництва БпЛА

Велика Британія у вівторок оголосила про санкції проти 35 осіб та організацій, які, як вона стверджує, були причетні до вербування мігрантів для війни Росії проти України та виробництва безпілотників.

Як заявив міністр санкцій Стівен Доуті, ці обмеження «викривають та порушують діяльність тих, хто перевозить мігрантів як гарматне м'ясо та забезпечує путінські фабрики безпілотників незаконними компонентами» для атак на мирних жителів та життєво важливу інфраструктуру в Україні. Зокрема, санкції стосуються таких схем як російська програма «Алабуга Старт» для виробництва безпілотників на підприємстві, що знаходиться під санкціями Великої Британії.

Він додав, що «практика експлуатації вразливих людей для підтримки невдалої та незаконної війни Росії в Україні є варварською».

У британському уряді зазначають, що серед осіб, на яких потрапили санкції, є особи та організації, що базуються в третіх країнах, включаючи Таїланд та Китай – вони відповідальні за постачання компонентів безпілотників та інших критично важливих військових товарів до Росії.

Серед тих, хто потрапив під санкції, є Павло Нікітін, чия компанія розробляє російський безпілотник VT‑40 – дешевий ударний безпілотник, який Росія широко використовувала під час своїх атак на Україну.

Попередній санкційний пакет проти РФ Лондон оголосив 24 лютого. Тоді обмеження були спрямовані проти 49 організацій та осіб, причетних до підтримки російської військової машини

Раніше повідомлялось, що Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 3000 осіб, підприємств та суден так званого «тіньового флоту».