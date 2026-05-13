Латвія має намір повністю заборонити автобуси до Росії та Білорусі

Влада Латвії має намір повністю заборонити автобусне сполучення з Росією та Білоруссю. Заборона на нерегулярні автобусні перевезення вже запроваджена з 1 листопада 2025 року, а тепер, пише Delfi, міністерство сполучення Латвії розробило поправки, що забороняють і регулярні рейси, у тому числі транзитом через територію країни.

Як пояснили в міністерстві, після затвердження поправок державна автотранспортна дирекція видаватиме індивідуальні адміністративні акти про анулювання дозволів для конкретних перевізників на підставі закону про адміністративний процес.

«Наявність регулярних рейсів до Росії та Білорусі поряд з іншими можливостями поїздок підвищує для громадян Латвії ризик зіткнутися з ситуаціями впливу та вербування», – наголосили в міністерстві.

Перевізникам, які втратять ліцензії, доведеться виплачувати компенсації, заявили в міністерстві, виплати будуть здійснюватися також у рамках закону про адміністративний процес.

Перевізник Ecolines оцінює прямі збитки у разі заборони на маршрути до РФ і Білорусі приблизно в чотири мільйони євро на рік, а додаткові збитки через простої автобусного парку – ще приблизно у два мільйони євро на рік, випливає із супровідної документації до проєкту постанови.

Влада Латвії неодноразово закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі, а Служба державної безпеки попереджала про ризики вербування. Восени 2025 року депутати сейму від опозиційного «Національного об’єднання» вимагали від міністерства сполучення пояснити, чому з огляду на ці попередження регулярні автобусні перевезення досі не скасовані.

Автобусні рейси між Латвією та Росією і Латвією та Білоруссю часто багато годин стоять на державних кордонах, поки проходять митні та прикордонні перевірки (пасажирів, зокрема, можуть викликати на «розмову» зі співробітниками ФСБ), але це один із найдешевших варіантів для поїздок із країн Європи до РФ та Білорусі й назад.