Естонія планує заборонити громадянам Білорусі та РФ купувати нерухоме майно

Прапор Естонії над парламентом країни

Міністерство внутрішніх справ Естонії підготувало законопроєкт про заборону громадянам Білорусі та Росії, які не мають постійної посвідки на проживання, купувати нерухоме майно у країні. Про це повідомляє ERR.

Метою запропонованих змін, як зазначається, є обмеження можливості «ворожих держав або осіб, які перебувають під їхнім контролем, використовувати нерухоме майно для розвідки та діяльності з надання впливу, спрямованої проти Естонії, або для диверсійних операцій».

Крім фізичних осіб, заборону пропонується поширити на компанії з цих держав, а також на юридичних осіб, у яких вони є фактичними бенефіціарами. При цьому росіяни та білоруси зможуть орендувати нерухоме майно.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, то він має набрати чинності з 1 січня 2027 року. Автори документа вважають, що обмеження стосуватиметься приблизно 600 угод на рік і не вплине на ринок нерухомого майна.

Станом на квітень 2025 року нерухоме майно в Естонії володіли 36 952 громадян Росії та 896 громадян Білорусі. Заборона не матиме зворотної сили і не стосуватиметься осіб, які мають довгостроковий дозвіл на проживання, оскільки їхня біографія перевірена державою достатньою мірою, йдеться в пояснювальній записці.

Латвія, Литва та Фінляндія раніше також посилили законодавство, яке регулює придбання нерухомого майна громадянами Росії та Білорусі.

