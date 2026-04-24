ISW: Кремль далі створює передумови для можливої агресії проти країн Балтії

Кремль продовжує створювати передумови для можливої майбутньої агресії проти країн Балтії, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що 23 квітня Рада безпеки Росії звинуватила литовську владу у створенні «осередку напруженості» поблизу кордону з Калінінградською областю РФ і в мілітаризації країни під приводом «російської загрози». Того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив російському державному інформаційному агентству «РИА Новости», що навчання Об’єднаних експедиційних сил НАТО відпрацьовують сценарії морської блокади і захоплення Калінінградської області, і звинуватив НАТО у навмисному «загостренні конфронтації» з Росією.

«Ці заяви є частиною когнітивної війни Кремля, спрямованої на те, щоб неправдиво представити НАТО як агресора у відповідь на військову агресію Кремля в Україні», – йдеться в повідомленні.

В ISW кажуть, що Кремль проводить низку інформаційних операцій, спрямованих проти країн Балтії, щоб створити довгострокові інформаційні передумови для виправдання потенційних майбутніх військових дій проти цих країн.

«Кремль використовує, зокрема, свій контроль над Калінінградською областю, щоб виправдати майбутню російську агресію проти країн Балтії або Польщі під приводом захисту Калінінградської області», – кажуть аналітики.

Раніше цього місяця в інтерв’ю телемарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження інтернету в Росії може бути пов’язане, зокрема, і з підготовкою до можливих масштабних військових сценаріїв щодо України чи країн Балтії.

Влада Литви й Естонії заявили, що такі заяви не відповідають їхнім розвідданим й оцінці загроз.

Перед тим на початку квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова попередила країни Балтії про «наслідки», якщо вони «надаватимуть небо» для українських ударів по російських портах на Балтійському морі.

Цьому передували повідомлення про потрапляння українських дронів, які Україна застосовує для ударів по об’єктах у Росії, у повітряний простір країн Балтії і Фінляндії.

У Європейській комісії у відповідь на погрози Росії країнам Балтії заявили, що напад на одну з держав-членів ЄС є «нападом на Європейський Союз загалом», а Естонія, Латвія і Литва заперечили причетність до повітряних атак на територію Росії.