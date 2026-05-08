МЗС Латвії викликало представника РФ після падіння безпілотника

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії Дмитра Касаткіна для вручення йому ноти протесту після падіння в країні безпілотника. Як йдеться у повідомленні відомства, вранці 7 травня кілька дронів залетіли до Латвії з повітряного простору Росії.

«Представнику російського посольства вказали, що Росія, ведучи агресивну війну в Україні, створює ризики інцидентів у сфері безпеки у регіоні», – йдеться у повідомленні.

Латвійська сторона також зазначила, що, попри заяви Росії, Латвія ніколи не давала дозволу на використання свого повітряного простору для ударів безпілотниками по цілях у РФ.

«Під час бесіди також прозвучало засудження Латвією публічних погроз Росії завдати масштабного удару по українській столиці Києву 9 травня, включаючи погрози на адресу іноземних посольств у Києві», – заявили в МЗС Латвії.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в інтерв’ю національному телеканалу LSM заявив, що, вочевидь, безпілотники, що залетіли в країну, були запущені Україною по цілях на російській території. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що інциденти із дронами є «прямими наслідками агресії Росії проти України».