Латвійська розвідка відповіла на заяву Росії про потенційні цілі для атак у європейських країнах

Служба державної безпеки Латвії заявила, що публічні заяви Росії про потенційні цілі в європейських країнах лише підтверджують готовність російської влади до агресії.

«Такі публічні заяви Росії лише підтверджують її готовність продовжувати розгортання такої діяльності в Латвії», – цитує агентство Leta заяву латвійської розвідки (цитата за delfi.lv).

Відомство додало, що постійно оцінює все, що відбувається в інформаційному просторі та суспільстві, щоб своєчасно виявляти та запобігати різним загрозам національній безпеці.

15 квітня Міністерство оборони Росії попередило європейців про загрози їхній безпеці через наявність у європейських країнах спільних підприємств з виробництва безпілотників та інших компонентів для військово-промислового комплексу України.

В опублікованому списку зазначено 11 українських компаній, розташованих у Великій Британії, Данії, Латвії, Німеччині, Нідерландах, Литві, Польщі та Чехії. Ще 10 компаній у Чехії, Ізраїлі, Туреччині, Італії, Іспанії та Німеччині визначені як виробники компонентів зброї.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи список, назвав його «списком потенційних цілей» для російських військових.