Медведєв заявив, що в новій хвилі мобілізації в РФ «немає ніякої потреби»

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що нову хвилю мобілізації влада РФ проводити поки не планує.

«Наразі немає ніякої потреби оголошувати нову хвилю мобілізації», – сказав Медведєв, відповідаючи на запитання офіційної державної інформагенції «РИА Новости».

«Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в Об'єднаному угрупуванні військ у ході спеціальної військової операції (СВО) цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань», – наводить агенція відповідь Медведєва.

Від початку 2026 року, за словами Медведєва, контракт про проходження військової служби вже уклали понад 80 тисяч осіб, а торік – понад 400 тисяч.

Міністерство оборони РФ від кінця 2025 року активно намагається залучати студентів до служби у військах безпілотних систем. Студентам обіцяють великі виплати та «спеціальний контракт на термін від одного року» (насправді звільнитися зі служби, швидше за все, не можна буде до завершення війни, попереджають юристи). За даними видання «Важные истории», російське військове відомство до кінця 2026 року планує набрати у війська безпілотних систем 78,8 тисячі осіб.

Влада Росії оголосила про проведення так званої «часткової мобілізації» у вересні 2022 року. Безпосередньо перед цим речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджував, що про мобілізацію в Росії не йдеться. Наприкінці жовтня 2022 року міністерство оборони оголосило про завершення «часткової мобілізації», але відповідного указу президент РФ не підписав. У наступні роки влада РФ неодноразово заявляла, що в новій мобілізації немає необхідності, але документально її завершення так і не оформили.