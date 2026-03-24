«Там нікого не лишилося» – ГУР про російську мобілізацію на окупованих територіях

Російська мобілізація на окупованих територіях України не може бути ефективною, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

«Всіх або примусово забрали, примусово мобілізували, або люди пішли самі, і вже давним-давно загинули, і там нікого не лишилося. Повноцінного якогось мобілізаційного ресурсу, який здатен воювати, який здатен тримати зброю в руках, на тимчасово окупованих територіях, тим більше на Донеччині, Луганщині, вже просто не існує. Лишилися чоловіки, які там здатні підтримувати якусь певну інфраструктуру, але стати членами воєнізованих якихось формувань вони вже не можуть», – твердить представник ГУР.

За його словами, мобілізаційний ресурс на окупованих після 2022 року частинах Херсонщини і Запоріжжя також є обмеженим.

«Там була спеціально паспортизація примусова, потім примусова мобілізація, і все, людей забрали. Якщо людина не встигла втекти або виїхати на вільну територію України, або якимось чином виїхати до Росії, звичайно, що її вже забрали (до лав ЗС РФ – ред.) і, на жаль, можемо сказати, можемо констатувати, що цієї людини вже немає серед живих», – відзначає Андрій Черняк.

У вересні 2022 року в Росії оголосили так звану «часткову мобілізацію», але головним механізмом поповнення російської армії на міжнародно визнаній території РФ є укладення контракту, який фактично є безстроковим.

Мобілізацію на окупованих до 2022 року частинах Донбасу російська влада провела в перші місяці після повномасштабного вторгнення.