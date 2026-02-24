Ще чотири роки? Новий прогноз щодо війни

Києву потрібно ще 250 тисяч військових, щоби мати шанси перемогти Росію на полі бою, пише видання The Times.

Генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ у 2016-2019 роках Сергій Кривонос в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») підтвердив, що для стабілізації ситуації на фронті Україні необхідно призвати ще 250 тисяч осіб для ротації та доукомплектування підрозділів.

Ці 250 тисяч – це питання не про нові військові частини

За його словами, протягом чотирьох років повномасштабної війни лише останній рік мобілізація відбувалася у «більш-менш нормальному режимі».

«І ці 250 тисяч – це питання не про нові військові частини. Це питання, в першу чергу, про поповнення існуючих військових частин, бо втрати, яких ми зазнали за ці чотири роки, у певних моментах не дають можливості багатьом військовим частинам ефективно й якісно воювати. Якщо ми хочемо достатньо впевнено тримати фронт і щоб його тримали люди, не загнані й не виснажені до максимального стану фізичного знесилення, то, звичайно, ці 250 тисяч ми маємо додати до чисельності Збройних сил. Причому це не така вже й велика кількість, порівняно з потенціалом, який наразі є в самій країні», – підсумував Кривонос.

Водночас іноземні оглядачі пишуть, що Росія може воювати ще чотири роки і призвести до втрат у два мільйони людей.

Втрати Росії у великій війні проти України: детально Журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 23 січня цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 165,6 тисячі російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною. Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб. Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на 6 лютого 2026 року Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 216 930 своїх військових. Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



4 лютого 2026 року в інтерв’ю France 2 він заявив, що з початку широкомасштабної війни загинули 55 тисяч українських солдатів. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти». У грудні 2026 року уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що в Україні понад 80 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

