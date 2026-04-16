У Катині на місці розстрілу польських офіцерів відкрили виставку про «польську русофобію»

У Смоленській області Росії на території меморіального комплексу «Катинь» відкрилася пересувна виставка «Десять століть польської русофобії». Її організувало Російське військово-історичне товариство, яке очолює помічник президента Росії Володимир Мединський.

Виставка розміщена на місці масових розстрілів польських військовополонених, насамперед офіцерів, співробітниками радянського НКВС у 1940 році. У Катині поховані понад 4 тисячі поляків, убитих за рішенням радянського керівництва. За радянських часів у Москві заперечували причетність до вбивств поляків, стверджуючи, що їх убили нацисти після нападу Німеччини на СРСР 1941 року. У 1990 році влада СРСР визнала відповідальність за те, що сталося. Цю офіційну позицію підтвердила і влада Росії, у тому числі Дмитро Медведєв і Володимир Путін у 2010 році та Держдума, яка тоді ухвалила заяву, в якій прямо визнала, що «Катинський злочин був скоєний за прямою вказівкою Сталіна та інших радянських керівників».

Як ідеться в описі на сайті Російського військово-історичного товариства, експозиція виставки про русофобію присвячена «ненависті польської еліти до Росії» в різні історичні періоди. Стверджується, що вона виявлялася, зокрема, у «захопленні російської території» та «знищенні російського, білоруського і малоросійського народів». Зазначається, що зараз влада Польщі «постачає зброю і боєприпаси ЗСУ».

Про Катинь у повідомленні не згадується. При цьому на самих плакатах, що входять до експозиції, відповідальність СРСР за вбивства поляків у Катині ставиться під сумнів, пише «Новая газета».

Виставку раніше було відкрито на Гоголівському бульварі в Москві. У Катині її відкрили 10 квітня. 13 квітня в Польщі відзначається день пам’яті жертв Катинської трагедії – цього дня 1943 року надійшли перші повідомлення про виявлення масових поховань.

Після російського вторгнення в Україну у 2022 році з комплексу в Катині зняли прапор Польщі, у різних місцях Тверської області було демонтовано пам’ятні дошки на згадку про загиблих поляків. Навесні з іншого меморіального комплексу «Медне», де також поховано вбитих поляків і громадян СРСР, на вимогу прокуратури прибрали барельєфи польських військових нагород.