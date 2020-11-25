Польщу «здивувала» ідея депутатів Держдуми Росії скасувати визнання Катині

Посольство Польщі в Москві поширило заяву, в якій висловило «здивування» ідеєю деяких депутатів Держдуми Росії переглянути нинішню офіційну позицію Москви щодо розстрілу польських офіцерів у Катині.

У заяві вказується, що в середині листопада в Тверській області Російське військово-історичне товариство організувало конференцію, присвячену російсько-польським відносинам. На ній, як відзначає польська сторона, «прозвучали висловлювання, спрямовані на невизнання відповідальності НКВС за Катинський злочин».

У посольстві Польщі відзначили, що захід був схвалений офіційними представниками російської Держдуми, які самі брали участь у конференції і заявили про можливе анулювання документа від 26 листопада 2010 року, в якому Росія підтвердила відповідальність СРСР і Сталіна за масове вбивство поляків. Зокрема, депутат Держдуми Олексій Чепа сказав, що готовий особисто виступити з ініціативою скасувати документ.

Дипломат Лукаш Цудни, який підписав заяву польського посольства, підкреслив, що «потрібно зосередитися на захисті історичної правди про Другу світову війну», а також «нагадувати про відповідальність НКВС» за розстріл у Катині.

Масові поховання жертв сталінських репресій в околицях села Мідне в Тверській області Росії були виявлені в серпні 1991 року. Історики і слідчі встановили, що серед похованих тіл – понад 6 тисяч полонених польських військових, розстріляних навесні 1940 року в селі Катинь Смоленської області за секретним рішенням ВКП (б). Тоді за два місяці було вбито майже 22 тисячі поляків.