У Росії з меморіалу на місці трагедії у Катині прибрали прапори Польщі

Прапори Польщі прибрали з двох меморіалів, присвячених масовим розстрілам у Катині. Меморіальні комплекси «Катинь» і «Мідне» у Смоленській і Тверській областях Росії, де в 1940 році розстріляли понад 20 000 полонених польських військових, вважалися пам’ятками скорботи польського і російського народів. Комплекси перебувають під керівництвом московського Музею сучасної Росії.

Директорка музею Ірина Веліканова заявила в коментарі російському виданню РБК, що рішення прибрати польські прапори мотивоване поточною політичною ситуацією.

«Два прапори – російський і польський – були символом дружби між нашими країнами. Те, що відбувається сьогодні, до дружби не має жодного відношення. Польща зайняла відверто ворожу політику щодо Російської Федерації. У цих умовах розміщення державної символіки Республіки Польща на території меморіалів є недоречним», – сказала Веліканова.

Вона також зазначила, що у статуті музею й інших документах не регламентований обов’язок розміщувати на меморіалах прапори будь-яких держав, і наявність там польського прапора була лише «жестом доброї волі» з боку музею.

Веліканову підтримав мер Смоленська Андрій Борисов. На своїй сторінці у «Вконтакте» він написав: «Не може бути прапорів Польщі на російських меморіалах! А після відвертих антиросійських заяв польських політиків – тим більше. Вважаю, що Міністерство культури РФ ухвалило єдине правильне рішення – прибрати прапор Польщі. Катинь – це російський меморіал, це російська історія».

У березні-квітні 1940 року органи НКВС здійснили масові страти польських громадян за цілком секретним наказом партійно-державного керівництва СРСР одночасно у кількох місцях колишнього СРСР, головним чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області). Було розстріляно понад 20 тисяч людей. Більшість їх складали польські солдати й офіцери, захоплені в полон.