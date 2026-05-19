У МЗС України перепросили у країн Балтії через «ненавмисні інциденти» з дронами

Україна принесла вибачення Естонією за інцидент із дроном, спричинений російськими засобами радіоелектронної боротьби, написав у мережі Х 19 травня речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За його словами, Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії.

«Ми перепрошуємо в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні установи перебувають і надалі перебуватимуть у тісній взаємодії з метою встановити суть кожного випадку та знайти способи запобігання їм, зокрема за безпосередньою участю груп наших експертів», – зазначив речник МЗС.

Тихий також вказав, що всупереч російським заявам, ані Естонія, ані Латвія, ані Литва, ані Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії, а Україна ніколи не зверталася з таким запитом.

Речник МЗС України подякував партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку і солідарність.

Раніше 19 травня міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що в повітряний простір країни увійшов дрон, який у результаті був силами протиповітряної оборони. За його словами, ймовірно, йдеться про дрон українського походження, який прямував до цілей на території Росії. Більш точні деталі мають з’ясувати Військово-повітряні сили та Поліція безпеки Естонії.