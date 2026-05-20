В ISW проаналізували неанонсовані ядерні навчання в РФ і її погрози країнам Балтії

Росія використовує неоголошені стратегічні ядерні навчання, щоб демонструвати свою силу проти союзників України і відволікти увагу від зростання слабких місць РФ на полі бою, пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW проаналізували заяву Міноборони Росії, яке на 19-21 травня оголосило навчання з «підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії». Раніше підготовку цих навчань не анонсували, проте за день до цього про початок «тренування» із застосування ядерних сил на території Білорусі заявило Міноборони цієї країни, зазначивши, що воно проводиться у взаємодії з російськими військовими.

«Російські збройні сили востаннє проводили несподівані ядерні навчання влітку 2024 року, зосереджені на нестратегічній (тактичній) ядерній зброї, щоб, ймовірно, вплинути на західні політичні дебати щодо постачання Україні далекобійної зброї», – вказують аналітики.

В ISW додали, що Кремль також повторює свої давні погрози на адресу НАТО на тлі цих навчань.

«Російські чиновники можуть звинувачувати країни НАТО в ескалації одночасно з навчаннями, намагаючись здійснити рефлексивний контроль – тактику, яка полягає у впливі на супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики й інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вдавався до дій, вигідних для Росії, з метою відділити Україну від її європейських партнерів і зменшити підтримку оборонних зусиль України», – йдеться у звіті.

У Міністерстві закордонних справ Росії напередодні заявили, що ризики прямого зіткнення між РФ і НАТО зростають. В інтерв’ю російському державному новинному агентству ТАСС заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков сказав, що в європейських столицях поширюється наратив про «наростання загрози війни високої інтенсивності з Росією».

«У результаті цієї ескалації напруженості, включаючи відверто провокаційні дії в ядерній сфері, зростають стратегічні ризики, а також небезпека лобового зіткнення між НАТО і нашою країною з усіма потенційно катастрофічними наслідками, які це спричинить», – сказав Рябков.

Коментуючи заяви Служби зовнішньої розвідки Росії, аналітики ISW заявили, що РФ нарощує зусилля зі створення інформаційних умов для можливої майбутньої агресії проти країн Балтії.

«Кремль часто використовує СЗР для поширення екстремальних і необґрунтованих наративів, спрямованих на дестабілізацію інших країн і виправдання потенційного втручання й агресії Росії… Твердження СЗР про те, що українські війська використовують повітряний простір і територію Балтії для нападу на Росію, є продовженням зусиль російських посадовців щодо створення умов для порушення повітряного простору країн Балтії й Фінляндії або проведення інших військових операцій проти країн Балтії через нібито дозвіл українським ударним безпілотникам використовувати повітряний простір Балтії і Фінляндії», – йдеться у звіті.

19 травня Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з погрозами на адресу Латвії, заявивши, що «координати центрів ухвалення рішень на латвійській території добре відомі», а членство країни в НАТО не може бути захистом, як сказано у повідомленні СЗР, «від справедливої відплати». Російська спецслужба опублікувала заяву, в якій звинуватила Латвію в тому, що вона дала згоду на запуск зі своєї території українських дронів по об’єктах у Росії.

Голова МЗС Латвії Байба Браже назвала заяви СЗР «черговою брехнею Росії». «Латвія не надає свого повітряного простору для ударів по Росії. Це кілька разів було роз’яснено представникам РФ», – написала вона в соцмережі X. Про те, що «Росія бреше», заявив і президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Раніше у Москві лунали звинувачення на адресу країн Балтії, включаючи Латвію, у тому, що вони нібито надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії. У Латвії й інших країнах це категорично відкинули, зазначаючи, що поява українських безпілотників у їхньому повітряному просторі останнім часом відбувається без їхньої згоди.

Раніше в Американському інституті вивчення війни (ISW) заявляли, що Росія докладає «багатосторонніх зусиль» для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО і «схоже, стає дедалі сміливішою щодо того, яку ескалацію вона готова випробувати».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте називав неминучим збільшення витрат країн альянсу на оборону, оскільки, за його словами, загроза з боку Росії зростає з кожним днем.