Міноборони РФ оголосило навчання з «підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії»

Збройні сили Росії від 19 по 21 травня проведуть навчання з «підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії», повідомило Міністерство оборони РФ.

Раніше підготовку цих навчань не анонсували, проте напередодні про початок «тренування» із застосування ядерних сил на території Білорусі заявило Міноборони цієї країни, зазначивши, що воно проводиться у взаємодії з російськими військовими.

За повідомленням Міноборони РФ, до участі у навчаннях будуть залучені «ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, частина сил Ленінградського і Центрального військових округів».

У навчаннях, у рамках яких планують провести пуски балістичних і крилатих ракет, візьмуть участь понад 64 тисячі військовослужбовців і 7 800 одиниць військової техніки, зазначили в міністерстві.

Крім того, як заявили в Міноборони РФ, під час навчань будуть відпрацьовані питання «спільної підготовки і застосування ядерної зброї», розміщеної на території Білорусі.

18 травня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що розпочалися навчання із застосування ядерної зброї у взаємодії з російськими військовими.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі й спільні російсько-білоруські ядерні навчання є «безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки».

З 2023 року в Білорусі розміщено російську тактичну ядерну зброю. За оцінками, у країні є десятки ядерних боєголовок. Крім того, в Білорусі розміщені російські ракетні комплекси середньої дальності «Орешник», здатні нести ядерний заряд.

У Росії остання перевірка стратегічних сил за участю всіх компонентів ядерної тріади відбулася 22 жовтня 2025 року. Тоді її в Кремлі назвали плановою і не пов’язаною з поточною міжнародною ситуацією. Нинішні навчання в Кремлі поки що не коментували.

При цьому лише кілька днів тому в Росії, як повідомлялося, був здійснений успішний навчальний запуск міжконтинентальної ракети «Сармат». Стверджується, що це сталося 11 травня, за підсумками випробувань президент РФ Володимир Путін заявив, що до кінця року ракета буде поставлена на бойове чергування. Російська влада заявляла про готовність до цього ще три роки тому, проте термін переносився.