У Білорусі розпочалися навчання ядерних сил

У Білорусі 18 травня розпочалися навчання із застосування ядерної зброї у взаємодії з російськими військовими, повідомило міністерство оборони країни. У повідомленні йдеться, що «в інтересах підвищення готовності Збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів» проводиться «тренування військових частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення».

Білоруські військові спільно з російськими перевіряють готовність до виконання завдань та «організацію бойового застосування з непланових районів». У взаємодії з російською стороною, йдеться далі, планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. Наголошується, що головна особливість цьогорічних навчань – «перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування із непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь». Ідеться про таємне переміщення ядерних боєприпасів та пускових установок з місць їхнього постійного базування в інші місця. Як стверджує офіційний Мінськ, «тренування є плановим заходом підготовки в рамках Союзної держави» і не спрямоване проти будь-якої сторони.

Інші подробиці поки що не відомі. 15 травня білоруський лідер Олександр Лукашенко обговорював телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним у тому числі «майбутні спільні заходи» у сфері оборони.

З 2023 року в Білорусі розміщено російську тактичну ядерну зброю. За оцінками, у країні є десятки ядерних боєголовок. Крім того, в Білорусі розміщені російські ракетні комплекси середньої дальності «Орешник», здатні нести ядерний заряд.