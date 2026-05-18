Київ розкритикував російсько-білоруські ядерні навчання й закликав до «жорсткої відповіді» 

Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі та спільні російсько-білоруські ядерні навчання є «безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки», заявляє Міністерство закордонних справ 18 травня.

Відомство вказує на те, що спільне відпрацювання ядерних ударів порушує фундаментальні статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його.

«Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів», – йдеться в заяві.

Читайте також: У Білорусі заочно судитимуть лідера гурту «Ляпис Трубецкой» Сергія Михалка

МЗС закликає всі держави, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї, засудити ці дії.

Міністерство стверджує, що мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й «остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу»:

«Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі «червоні лінії» ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу».

У відомстві вважають, що відповіддю на «російське-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО» має бути різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, збільшення підтримки України, яка стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу.





МЗС також закликає наростити присутність союзників на східному фланзі НАТО та поглибити безпекову взаємодію з Україною.

У Білорусі 18 травня розпочалися навчання із застосування ядерної зброї у взаємодії з російськими військовими, повідомило міністерство оборони країни. Білоруські військові спільно з російськими перевіряють готовність до виконання завдань та «організацію бойового застосування з непланових районів».

З 2023 року в Білорусі розміщено російську тактичну ядерну зброю. За оцінками, у країні є десятки ядерних боєголовок. Крім того, в Білорусі розміщені російські ракетні комплекси середньої дальності «Орешник», здатні нести ядерний заряд.







