У Білорусі заочно судитимуть лідера гурту «Ляпис Трубецкой» Сергія Михалка

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу щодо лідера гурту «Ляпис Трубецкой» Сергія Михалка, повідомляють 18 травня видання «Дзеркало» та білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на заяву відомства.

Музиканта звинувачують у статтях про розпалювання ворожнечі (стаття 130 КК Білорусі) та образу Олександра Лукашенка (стаття 368 КК Білорусі). Перша стаття передбачає покарання від штрафу до п’яти років позбавлення волі. За статтею про образу Лукашенка Михалку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Що саме стало приводом для порушення справи, не уточнюється. «Дзеркало» зазначає, що в Білорусі 2024 року оголосили «екстремістською» пісню «Не бути скотиною» («Не быць скотам»), створену 2011 року на вірші класика білоруської літератури Янки Купали.

Слідчі запропонували Михалку добровільно з’явитися в управління Слідчого комітету по Мінську. Справа розглядатиметься в рамках «спеціального провадження», тобто заочно.

Сергій Михалок – білоруський та український музикант, один із засновників гуртів «Ляпис Трубецкой» та Brutto. У 2015 році він отримав посвідку на проживання в Україні, а через п’ять років став заслуженим артистом України.