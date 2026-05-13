Уряд Литви ініціював денонсацію угоди з Білоруссю про місцевий прикордонний рух

Уряд Литви пропонує денонсувати угоду з Білоруссю про режим пересування жителів прикордонних територій, підписану у 2010 році. На засіданні 13 травня Кабінет міністрів Литви схвалив рішення звернутися до президента з проханням внести до Сейму пропозицію про скасування цієї угоди з Мінськом.

Як повідомляє міністерство закордонних справ Литви, попри те, що угода була укладена 16 років тому, вона так і не набрала чинності.

«За цей період від Республіки Білорусь не надходило повідомлень про завершення внутрішніх процедур, у зв'язку з чим угода вважається неактуальною», – повідомили агенції BNS у зовнішньополітичному відомстві Литви.

Метою документа було надати жителям прикордонних територій право перетинати кордон за спеціальними дозволами та перебувати на прилеглій території до 90 днів протягом шести місяців. Литва ратифікувала угоду у 2011 році, а Білорусь так цього і не зробила.

Сусідні з Білоруссю країни, які свого часу приєдналися до Шенгенської зони, були зацікавлені в підтримці культурних, ділових та родинних зв’язків із білорусами. Тому Європейський Союз почав працювати над законодавством щодо угод про малий прикордонний рух, а наприкінці 2006 року був ухвалений спеціальний регламент із цього питання. Малий прикордонний рух передбачає спрощений режим перетину кордону для жителів у межах 30–50 кілометрів від кордону.

Аналогічна угода з Польщею також не була ратифікована білоруською стороною. У МЗС Білорусі пояснили, що цьому нібито завадила політика Литви та Польщі щодо білоруської влади.

У випадку з Латвією угода спочатку працювала, але у 2022 році її також розірвала Рига після того, як Білорусь надала Росії свою територію для нападу на Україну.