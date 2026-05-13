Аеропорт Вільнюса знову припиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Вільнюський аеропорт повідомив, що в ніч на 13 травня діяльність була зупинена на годину через «гібридну атаку Білорусі проти Литви, цивільної авіації та населення». Згідно з повідомленням, робота аеропорту зупинялася через виявлення навігаційних сигналів, характерних для повітряних куль, у зонах ризику для авіації.

Обмеження повітряного простору стосувалися двох рейсів та 128 пасажирів на борту. Один рейс довелося перенаправити до аеропорту Копенгагена (Данія), а другий рейс скасували. Аеропорт попередив, що деякі рейси можуть бути затримані 13 травня, оскільки екіпажі не змогли чергувати.

Повітряні кулі, переважно у Вільнюському аеропорту, але також і в Каунасі, порушили розклад понад 370 рейсів торік, вплинувши на 53 тисячі пасажирів та закривши аеропорти майже на 60 годин. Загальні збитки від цих інцидентів перевищили 2,3 мільйона євро.

У середині грудня 2025 року уряд Литви оголосив надзвичайний стан із цієї причини. Кордон із Білоруссю був тимчасово закритий у жовтні. Тоді Олександр Лукашенко заявив, що громадяни Литви причетні до контрабанди сигарет у повітряних кулях. Він додав, що не бачить жодного порушення в діях білоруських «бандитів», оскільки вони не крали сигарети, а купували їх на фабриці, щоб вигідно продати.

У лютому цього року Литва надала Міжнародній організації цивільної авіації (ІСАО) докази інцидентів, спричинених контрабандними повітряними кулями, запущеними з Білорусі.

Останні інциденти за участю повітряних куль були зафіксовані у квітні цього року.