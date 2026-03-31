Аеропорт Вільнюса вночі зупиняв роботу через контрабандні повітряні кулі з Білорусі

У ніч на 31 березня в аеропорту столиці Литви Вільнюса знову запроваджували тимчасові обмеження повітряного простору через запуск контрабандних повітряних куль із Білорусі.

Як повідомило агентство BNS, аеропорт не працював дві години, його діяльність відновилася о 03:12.

Компанія Lietuvos oro uostai («Литовські аеропорти») повідомила, що обмеження були запроваджені «у зв’язку з гібридною атакою Білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства, оскільки в небезпечних для авіації районах фіксуються навігаційні знаки, характерні для повітряних куль».

З цієї причини один рейс з 87 пасажирами був перенаправлений до Копенгагена, а ранковий рейс до того ж міста був скасований.

Останній такий інцидент стався минулого тижня, 27 березня. Цього року столичний аеропорт закривали шість разів через загрози від контрабандних повітряних куль.

Торік повітряні кулі порушили розклади понад 300 рейсів переважно у Вільнюському аеропорту, але також і в Каунасі, що вплинуло на 47 тисяч пасажирів і призвело до закриття аеропортів майже на 60 годин.

Уряд Литви оголосив надзвичайний стан у середині грудня з цієї причини. Державний кордон із Білоруссю був тимчасово закритий у жовтні.

26 березня Служба державного кордону Литви повідомила, що цього року було перехоплено 75 контрабандних повітряних куль, які перевозили понад 200 тисяч пачок нелегальних сигарет. Литовські політики вважають ці вторгнення гібридною атакою режиму Лукашенка.



