Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Гібридна війна на підступах НАТО: США просувають законопроєкт про безпеку Балтії

Військовослужбовці ПС США з 4-го винищувального крила (авіабаза Сеймур-Джонсон, США) та 48-го винищувального крила (авіабаза Королівських ПС Лейкенгіт, Велика Британія) прибувають на авіабазу Емарі, Естонія, 24 січня 2022 року
ВАШИНГТОН – Поки увага США та світу розділена між кількома геополітичними аренами, Палата представників США просунула до розгляду законопроєкт, зосереджений на безпеці північно-східного флангу НАТО – країн Балтії.

Минулого тижня Комітет із закордонних справ Палати представників США 41 голосом проти 3 схвалив подальший розгляд «Акту про оцінку безпеки Балтії» (Baltic Security Assessment Act), головним автором якого є конгресмен Веслі Белл, демократ від штату Міссурі.

Ця двопартійна ініціатива покликана забезпечити Сполученим Штатам чітке розуміння «нових військових, кібернетичних, гібридних та політичних загроз», що постають перед Естонією, Латвією та Литвою, а також посилити колективну оборону НАТО в цей напружений період.

У інтерв’ю для Радіо Свобода 28 квітня Белл обговорив роль східного флангу НАТО у стримуванні амбіцій президента Росії Володимира Путіна, вплив війни Росії проти України на довгострокову безпеку регіону, наслідки російсько-іранської співпраці та чому, на його думку, Сполучені Штати мають стояти поруч зі своїми союзниками.

– Якщо говорити практично, як саме ваше законодавство щодо безпеки Балтії змінює безпекові розрахунки для людей, які живуть на східному фланзі НАТО і з дедалі більшим занепокоєнням спостерігають за лінією фронту в Україні?

– Якщо дивитися у ширшій перспективі, важливо, щоб ми підтримували союзників, які підтримують нас, і щоб ми були надійними партнерами для наших надійних партнерів. Цей законопроєкт зобов’язує наш Державний департамент у координації з Міністерством оборони протягом 180 днів надати Конгресу комплексний звіт. У ньому будуть оцінені військові, кібернетичні, гібридні та політичні загрози, з якими стикається Балтійський регіон.

Мета звіту – визначити кроки для зміцнення оборонної співпраці США та Балтії, що є надзвичайно важливим не лише для наших балтійських друзів, а й для нашої національної безпеки. Це саме ті напрями, де ми маємо посилити роботу.

– Часто законодавчі ініціативи з’являються у відповідь на зміну характеру загроз. Які саме тривожні сигнали чи дані розвідки зробили «Акт про оцінку безпеки Балтії» нагальним пріоритетом для вас саме зараз?

– Не знаю, чи йдеться тут насамперед про тривожні сигнали, чи про необхідність усвідомити, чому нам вдалося уникнути розширення конфліктів протягом останніх приблизно 80 років. НАТО відіграє в цьому значну роль. Наші союзники та партнери по НАТО, зокрема в Балтійському регіоні, мають ключове значення не лише для нашої національної безпеки, а й для міжнародної безпеки загалом.

Для нас важливо спиратися на наші союзи, стояти пліч-о-пліч із союзниками й демонструвати, наскільки важливими є ці відносини, тому що наші дії справді мають значення.

– Результат голосування в комітеті – 41 проти 3 – є рідкісним проявом двопартійної єдності в сьогоднішньому Вашингтоні. Який сигнал цей майже одностайний консенсус надсилає Кремлю щодо зобов’язань США перед регіоном?

– Важливо, що коли ми дивимося на наших спільних противників – Путіна в Росії – і на конфлікт, який ми спостерігаємо в Україні, стає очевидно, що Україна перебуває на передовій ширших цілей Путіна.

Якщо подивитися на мапу, Балтійський регіон – Естонія, Латвія та Литва – має ключове значення для нашої оборони, нашого опору та наших зусиль, спрямованих на протидію його цілям. Тому важливо, щоб ми стояли пліч-о-пліч з нашими союзниками, які стоять з нами, і щоб ми й надалі залишалися надійними партнерами, якими маємо бути.

Рухаючись вперед, ми маємо надіслати чіткий сигнал не лише нашим союзникам, а й нашим супротивникам, що перед обличчям спільних викликів надзвичайно важливо, щоб ми підтримували наших партнерів.

– Люди в цій частині світу вже давно стикаються з кібератаками, порушенням роботи GPS та дезінформацією. Як цей законопроєкт дає США змогу вийти за межі традиційної військової допомоги та справді протидіяти цим складним гібридним загрозам?

– Саме на це й спрямований цей законопроєкт. Ми маємо усвідомити, що виклики не обмежуються традиційним полем бою.

Коли ми думаємо про кіберзагрози, гібридні загрози та невійськові тактики, як-от пропаганда й інші інструменти, що використовуються країнами на кшталт Росії та навіть Китаю, нам потрібно інвестувати в нашу інфраструктуру та диверсифікувати її, щоб мати гарантію нашої готовності до цих різноманітних викликів.

Російські розвідувальні агентства, зокрема Федеральна служба безпеки, Головне розвідувальне управління та Служба зовнішньої розвідки, протягом останніх двох десятиліть значно інвестували у засоби кіберзброї
Важливо, щоб ми розуміли унікальні загрози, які застосовують наші супротивники – чи то в кіберпросторі, через гібридні тактики, чи через невійськовий політичний вплив, зокрема дезінформацію.

Ми повинні протистояти цим загрозам серйозно і чітко, тверезо оцінюючи те, з чим ми стикаємося, щоб бути повністю готовими. Багато викликів, з якими ми стикаємося, виходять далеко за межі традиційного поля бою, і ми повинні бути готовими до кожного з них.

– У цьому контексті ви зосередилися в законопроєкті не лише на Росії; ви згадали Китай, Іран, Північну Корею та Білорусь. Чи маємо ми справу з якимось скоординованим блоком або з перехресними загрозами, що пов’язані зі спільними інтересами цих гравців?

– Ми спостерігаємо певний рівень співпраці між цими зловмисними гравцями, і нам потрібно бути готовими до цих викликів, адже саме так і діють наші супротивники.

Путін дуже чітко окреслив свої цілі, і ми маємо стояти на боці демократій. Відколи я прийшов до Конгресу, я мав нагоду зустрітися з багатьма нашими союзниками по всьому світу, і думаю, важливо, щоб ми всі розуміли загрози, з якими стикаємося, та протидіяли їм разом.

Що стосується саме Росії та Ірану – наскільки їхня співпраця не лише у Східній Європі, а й на Близькому Сході змінює стратегічну ситуацію для НАТО та трансатлантичної єдності?

– Це підкреслює необхідність ще більше зміцнити ці відносини. Ми знаємо, що Іран є шкідливим гравцем і провідним спонсором тероризму не лише на Близькому Сході, а й у всьому світі. Ми також знаємо, що Росія співпрацює з Іраном.

Ми не можемо вводити себе в оману, розглядаючи ці загрози ізольовано. Багато наших супротивників координують свої дії та співпрацюють. Ось чому ще важливіше подвоїти наші партнерські відносини та стояти пліч-о-пліч з нашими союзниками, адже ніхто не може впоратися з цим самотужки.

Російський лідер Володимир Путін і голова МЗС Ірану Аббас Аракчі під час зустрічі в Санкт-Петербурзі, Росія, 27 квітня 2026 року
– Повертаючись до України: якщо Росію не зупинити там, наскільки серйозно слід сприймати ризик того, що цей конфлікт пошириться далі на захід?

– Один із головних висновків, до яких я дійшов після зустрічей зі світовими лідерами та роботи в Комітеті збройних сил, полягає в тому, що демократія – це важко. Коли ми маємо союзників із дієвими демократичними системами, ми повинні повністю їх захищати.

Ось чому для мене було так важливо внести цей законопроєкт. Балтійські країни – Естонія, Латвія та Литва – є нашими союзниками, і надзвичайно важливо, щоб ми підтримували їх. Ми знаємо, які цілі переслідує Путін, і мусимо захищатися від них усіма доступними нам засобами.

– Чи є у Вашингтоні чітке розуміння того, що результат війни в Україні визначатиме довгострокову безпеку всього регіону?

– Так, я вважаю, що переважна більшість законодавців у Конгресі з обох партій розуміє, наскільки важливою є оборона України – як і країн Балтії, – саме тому цей законопроєкт був ухвалений з такою значною підтримкою.

– Люди, які живуть поблизу кордонів Росії, раніше вже чули обнадійливі заяви від Заходу. Яким є ваше послання сьогодні щодо відданості та стійкості США в цьому регіоні?

– Як американці, ми розуміємо, що відіграємо ключову роль у світі, але також визнаємо, що ми не можемо і не повинні діяти самотужки. Важливо, щоб ми стояли поруч із нашими партнерами та союзниками.

Тим, хто живе в цих регіонах і по всьому світу, я хочу сказати: у Сполучених Штатах вони мають надійного партнера. Ми розуміємо, наскільки важливими є наші спільні цінності і що ми повинні триматися разом. Саме про це йдеться в цьому законопроєкті.

Інтерв’ю було перекладене із англійської та відредаговане для ясності.

  • Зображення 16x9

    Алекс Рауфоглу

    Cтарший кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода у Вашингтоні, округ Колумбія.

***

Форум

XS
SM
MD
LG