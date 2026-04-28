Зеленський після доповіді керівника ГУР: РФ планує подальші наступи в Україні і операції проти НАТО

Українська розвідка має інформацію про те, що російське політичне керівництво планує подальші наступи в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.



«Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат», – написав він у телеграмі.

Але попри це, за словами Зеленського, Росія планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів.

Також президент повідомив, що Київ поінформує партнерів і про подальше опрацювання РФ планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань.

Російська сторона цієї заяви наразі не коментувала.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) звертаи увагу, що начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов продовжує робити «сильно перебільшені заяви» про просування Росії на тлі поганих результатів російських військ у їхньому весняно-літньому наступі 2026 року.

Герасимов 21 квітня відвідав командування Південного угруповання військ Росії і заявив – «всупереч наявним доказам, зокрема проросійським військовим повідомленням» – що російські війська захопили понад 1700 квадратних кілометрів і 80 населених пунктів в Україні, включаючи всю Луганську область, з початку 2026 року, зазначають аналітики.

В ISW кажуть, що, за їхніми даними, російські війська просунулися на 381,5 квадратних кілометрів і захопили 13 населених пунктів від початку 2026 року.

В Інституті вивчення війни зазначили, що темпи просування Росії сповільнилися на північному сході, сході й півдні України, зокрема на її пріоритетному напрямку проти фортечного поясу в Донецькій області.

Пізніше аналітики ISW зауважили, що російські сили коригують свої дії на фронті, зокрема на Харківському напрямку. Йдеться про використання дрібних штурмових груп та гнучкіших підходів до атак, що пов’язано з проблемами укомплектованості та низькою злагодженістю підрозділів. Також вони продовжують «інтенсивні наступальні дії» в районі Покровська на Донеччині.

Щодо НАТО, то аналітики вважають, що Росія продовжує створювати передумови для можливої майбутньої агресії проти країн Балтії.



