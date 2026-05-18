Літак «Белавіа» вперше не зміг приземлитися в Гомелі через атаку дронів – ЗМІ

Літак «Белавіа», який 17 травня летів із Москви до Гомеля, не зміг приземлитися в аеропорту призначення.

Як повідомляє видання «Флагшток», літак мав приземлитися в Гомелі о 16:20, але, досягнувши Білорусі, став кружляти в Могилівській області. Він перебував там близько 35 хвилин, і зрештою був перенаправлений до Мінська.

Вранці 18 травня в авіакомпанії не пояснили причини інциденту.

Посилаючись на джерело, видання повідомило, що літак не зміг приземлитися в Гомелі через небезпеку, яку становили дрони, ймовірно, російські. Цю ж інформацію підтвердили пасажири літака. Користувачі соціальних мереж повідомили, що в цей час над Гомелем пролітав військовий літак.

Цей інцидент із рейсом «Белавіа» стався якраз на початку чергової атаки російських безпілотників на Україну. Перші російські безпілотники з’явилися над Чернігівською областю, яка межує з Гомельською, о 15:50 17 травня.

Перевізник також поки що не повідомляє, як пасажирів літака доставили з Мінська до Гомеля. Пасажири повідомили в соціальних мережах, що їх відправили автобусом після тригодинного очікування.