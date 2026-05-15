Зеленський: Київ фіксує спроби Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України

Київ продовжує фіксувати намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України, заявив український президент Володимир Зеленський після наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР Міноборони, СЗРУ та СБУ.



«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій…Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір», – написав він у телеграмі.



За його словами, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі.

Зеленський повідомив, що доручив Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці.

На початку травня Зеленський заявив про «специфічну активність» на окремих ділянках кордону між Україною та Білоруссю.



Держприкордонслужба заявила, що Україна фіксує розвиток військової логістики та інфраструктури в Білорусі, яка в майбутньому може бути використана у координації з РФ.

Режим Олександра Лукашенка безперервно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.



