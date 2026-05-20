Дрони над Балтикою: НАТО збиває українські безпілотники – і вирішуватиме, що з цим робити надалі

Країни Балтії останній місяць все більше відчувають на собі наслідки війни Росії проти України: лише у травні український дрон влучив у нафтобазу в Латвії (після чого уряд країни пішов у відставку), ще один був збитий в Естонії, закривався через повітряні тривоги аеропорт Литви, а Росія почала погрожувати країнам Балтії ударами зі свого боку.

Радіо Свобода зібрало деталі останніх інцидентів та розпитало керівництво та дипломатів у НАТО, як альянс збирається діяти у цій ситуації.

Вранці 20 травня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка має відбутися у Швеції, у Литві та Латвії оголосили повітряну тривогу, аеропорт Вільнюса призупинив усі рейси, литовські та латвійські школярі спустилися в укриття: з боку російського кордону загроза дронів.

Це був перший випадок, коли люди отримали сигнал тривоги рівня «червоний код»

« Це був перший випадок, коли люди отримали сигнал тривоги рівня «червоний код» , що означає високу ймовірність повітряної атаки. І вперше в деяких регіонах, у столиці та навколо столиці, а також в інших районах людям довелося йти в укриття. Мої колеги з суспільного мовника спустилися в укриття, як і багато інших людей», – розповіла у коментарі Радіо Свобода литовська журналістка, кореспондентка Національного радіо та телебачення Литви Мільда Віліканските.

За день до цього, 19 травня, румунський винищувач F-16 у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії збив український безпілотник на південному сході Естонії. Це стало першим подібним випадком на естонській території.

Київ вибачився за інцидент, а в НАТО похвалили військових за реакцію, яку генсекретар альянсу Марк Рютте назвав «спокійною, рішучою та пропорційною відповіддю на такі вторгнення дронів».

Погрози з Росії

Київ щоразу, коли трапляються інциденти із потраплянням дронів до дружніх країн, перепрошує та пояснює, що українські безпілотники опиняються на території сусідніх країн, оскільки Росія з допомогою засобів радіоелектронної боротьби перенаправляє їх в бік Балтійського регіону, і робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії.

Водночас в Москві наполягають, що це узгоджена із балтійськими столицями операція Києва.

При чому, якщо раніше Росія звинувачувала сусідні держави у наданні свого повітряного простору Україні для проходження дронів із метою атаки РФ, то тепер каже уже про дозвіл на запуск безпілотників з їхніх територій.

Посол Росії в ООН Василь Небензя 19 травня заявив, що Київ нібито готує запуски дронів з латвійської території, а «координати центрів ухвалення рішень» вже відомі російській розвідці.

«У Латвію вже направлено військовослужбовців сил безпеки, сил безпілотних систем ЗСУ», – заявив Небензя.

«Удар у відповідь в таких умовах буде неминучий», – додав він.

Реакції європейців

Представниця Латвії в ООН одразу ж відкинула ці звинувачення.

«Це чиста вигадка і чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, детально спростовуючи цю брехню. Ви отримаєте це письмово. Я лише повторю, що брехня, агресивна дезінформація та погрози є ознакою розпачу та слабкості », – заявила Саніта Павлута-Деслендс.

МЗС України теж назвало заяви РФ «брехливими».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала в соцмережі Х, що російські погрози на адресу країн Балтії є «абсолютно неприйнятними».

Тим часом дипломати у НАТО, з якими спілкувалось Радіо Свобода, не особливо висловлювали занепокоєння щодо російських погроз. Мовляв, звинувачення звучали уже не раз, країни, яких це стосується, мали б відреагувати.

Генсекретар НАТО Марк Рютте відреагував у відповідь на запитання Радіо Свобода коротко: «Ці російські заяви є абсолютно абсурдними, сміховинними – і Росія сама це знає».

А командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі американський генерал Алексус Гринкевич спростував саму логіку таких закидів: «Якби ми дозволяли дронам пролітати через повітряний простір Балтії, щоб вони могли дістатися Росії, ми б їх не збивали».

Винищувачі проти дронів

Те, що натівські військові змогли збити дрон, і генсекретар, і дипломати НАТО називають демонстрацією хорошої реакції та спроможності військових альянсу відповідати на загрози.

Водночас через 9 місяців після того, як на територію Польщі залітали до 20 безпілотників і їх збивали дорогими ракетами з винищувачів, зараз те ж саме відбувається і в Естонії – український дрон був збитий з F-16.

« Це був хороший сигнал стримування, але чи ефективне використання наших обмежених ресурсів – вже інше питання », – сказав Радіо Свобода один із дипломатів НАТО, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

Інший дипломат вказав на принципову відмінність між ситуацією в Україні та на Балтиці. В Україні дрон може летіти до цілі годинами, і різного роду системи ППО мають час на реакцію. Поблизу кордонів НАТО – лічені хвилини, тож перехоплювати доводиться, як правило, з винищувачів.

Союзники НАТО досі вивчають дешевші альтернативи, дипломати розповідають, зокрема, про майбутні можливості знищення дронів за допомогою лазерів, але, як показує досвід країн Балтії, новітні системи – це досі теоретичне питання.

Підтримка під загрозою?

Ще одне питання, яке турбує дипломатів: чи не вплине ситуація з потраплянням українських дронів на підтримку України. Регулярні інциденти над балтійським небом – навіть без жертв і руйнувань, кажуть, – можуть поступово підривати суспільний консенсус у країнах, які є одними з найпослідовніших прихильників Києва.

Водночас литовська журналістка відкинула такі припущення.

«Я б не сказала, що люди якось роздратовані. Ми є великими прихильниками України й дуже раді, що вона досягає прогресу, а її удари по Росії стають ефективнішими. Звісно, було б краще, якби в нашому повітряному просторі взагалі не було дронів, але жодного роздратування немає », – сказала Мільда Віліканските.

Питання про потрапляння дронів на територію країн НАТО постане 21 травня на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції. Союзники, за словами дипломатів, мають спільне розуміння: поки Росія веде війну, ризик залишатиметься. Але як на нього реагувати – технічно, дипломатично і публічно – будуть обговорювати.