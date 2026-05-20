У Вільнюсі оголосили повітряну тривогу, про небезпеку заявляють і в Латвії

У столиці Литви Вільнюсі та Вільнюському повіті зранку 20 травня оголошена повітряна тривога, жителям рекомендують шукати укриття, інформує Литовське радіо і телебачення (LRT).

У Литві активовано місію НАТО з патрулювання повітряного простору, а повітряний простір над Вільнюським аеропортом тимчасово закритий.

«Повідомляємо, що причиною надсилання попередження населенню є радіолокаційний сигнал із характеристиками, типовими для безпілотних літальних апаратів. Активність поблизу литовського кордону», – йдеться у заяві Збройних сил Литви.

За даними литовської поліції, цей інцидент схожий на те, що відбувалося в Латвії та Естонії останніми днями, а попередження жителів є стандартним превентивним заходом.

У Краславському, Лудзенському та Резекненському районах Латвії вранці 20 травня також оголошено можливу загрозу повітряному простору, інформує Delfi.

Міністерство оборони повідомляє, що Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно ведуть моніторинг повітряного простору, щоб забезпечити можливість негайно реагувати на потенційну загрозу.

Поки триває агресія Росії в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього, повідомляє міністерство.

19 травня Україна принесла вибачення Естонії за інцидент із дроном, спричинений російськими засобами радіоелектронної боротьби, повідомляв речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За його словами, Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії.

«Ми перепрошуємо в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні установи перебувають і надалі перебуватимуть у тісній взаємодії з метою встановити суть кожного випадку та знайти способи запобігання їм, зокрема за безпосередньою участю груп наших експертів», – зазначив речник МЗС.

Тихий також вказав, що всупереч російським заявам, ані Естонія, ані Латвія, ані Литва, ані Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії, а Україна ніколи не зверталася з таким запитом.

Речник МЗС України подякував партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку і солідарність.