Прем’єр-міністерка Латвії повідомила про відставку

Голова уряду Латвії Евіка Силіня повідомила про відставку – про це вона заявила на своїй сторінці в X 14 травня.

Вона назвала це «складним, але чесним рішенням» і пов’язала його з призначенням нового міністра оборони.

«Наразі політична заздрість та вузькі партійні інтереси взяли гору над відповідальністю. Побачивши сильного та професійного кандидата на посаду міністра оборони, політичні базіки обрали не рішення, а кризу. Ось чому я оголошую про відставку», – заявила прем’єр-міністерка.

Напередодні латвійська партія «Прогресивні», що входить до коаліції, мала зустріч із Силінею, яка представляє ліберально-консеративну «Єдність». Після неї прогресисти закликали президента країни Едгарса Рінкевичса почати консультації щодо формування нового уряду.

10 травня представник «Прогресивних» Андріс Спрудс оголосив про відставку з посади міністра оборони на тлі критики через реакцію на появу безпілотників у повітряному просторі країни. Йому на заміну Силіня пропонувала полковника Райвіса Мелніса.

Перед тим Силіня назвала незадовільною реакцію військових на випадок із дронами, які залетіли в повітряний простір Латвії.

Вранці 7 травня в Латвії впали два безпілотники, які залетіли туди з боку Росії. Зокрема, один із них влучив у порожній нафтовий резервуар, спричинивши пожежу. Латвійський уряд викликав тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту в зв’язку з інцидентом.