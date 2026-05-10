Міністр оборони Латвії йде у відставку після падіння дронів на території країни

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про рішення піти у відставку на тлі критики через реакцію на появу безпілотників у повітряному просторі країни. Він оприлюднив відповідне звернення в соцмережі X 10 травня.

За його словами, він ухвалив це рішення, щоб захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію».

«Протягом останніх днів і тижнів ми стали свідками інцидентів з безпілотниками в Латвії та інших країнах. Іноземні безпілотники не повинні загрожувати безпеці нашого народу. Оборонний сектор багато зробив і продовжуватиме робити для зміцнення наших можливостей протиповітряної оборони», – заявив міністр.

Спрудс, який представляє Прогресивну партію, зазначив, що розвиток оборонного сектору є його політичною відповідальністю. За його оцінкою, оборонні спроможності Латвії на високому рівні, хоча він визнав, що «ще багато роботи».





«На жаль, очевидно, що ця ситуація більше не використовується лише для критики міністра чи його партії. Її використовують, щоб поставити під сумнів обороноздатність Латвії, щоб поставити під сумнів готовність Міністерства оборони, Національних збройних сил – латвійських патріотів, які щодня працюють заради безпеки Латвії. Це для мене неприйнятно», – додав урядовець.

Водночас прем’єр-міністерка Латвії від ліберально-консервативної партії «Єдність» Евіка Силіня заявила, що вимагала відставки Спрудса і повідомила про це сьогодні його та партнерів по урядовій коаліції.

«Інцидент з дроном, який стався цього тижня, чітко показав, що політичне керівництво оборонного сектору не змогло виконати свою обіцянку щодо безпечного неба над нашою країною. Громадськість довірила цьому сектору найбільше фінансування в історії – майже 5% ВВП. Це величезна відповідальність, яка вимагає чітких результатів», – заявила Силіня.

Читайте також: ЗМІ: Естонія очікує, що Україна покращить контроль над БпЛА після порушень повітряного простору

Спрудс, своєю чергою, нагадав, що голова уряду планувала зустріч із ним у понеділок, і припустив, що вона зробила заяву про його відставку, щоб випередити його публічне оголошення.

Днями Силіня назвала незадовільною реакцію військових на випадок із дронами, які залетіли в повітряний простір Латвії.

Вранці 7 травня в Латвії впали два безпілотники, які залетіли туди з боку Росії. Зокрема, один із них влучив у порожній нафтовий резервуар, спричинивши пожежу. Латвійський уряд викликав тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту в зв’язку з інцидентом.